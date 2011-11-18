-''Kara Kartal'' derbilerde uçamıyor İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı son yıllardaki lig derbilerinde genelde başarısız bir performans sergiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleriyle son 7 sezonda yaptığı 25 lig maçında sadece 6 galibiyet alabildi. Söz konusu dönemdeki derbilerden 14'ünü yitiren, 5'inde berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde Süper Lig'de taraftarlarına sadece 6 kez derbi galibiyeti izlettirebildi. Beşiktaş, son 25 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 33 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü. ''Kara Kartallar'', son 7 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 8 kez yenilip, 4 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 12 maçtan ise 5'ini kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de eşitliği bozamadı.