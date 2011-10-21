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Spor

''Kara Kartal'', deplasmanda uçamıyor İSTANBUL (A.A) 

21 Ekim 2011 16:40

-''Kara Kartal'', deplasmanda uçamıyor İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Ukrayna'da Dinamo Kiev'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda şu ana dek 6 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul dışında kazanmakta bir hayli zorlanan ''Kara Kartallar'', 6 resmi karşılaşmada 4 mağlubiyet alarak taraftarlarını dışarda sevindiremedi. Beşiktaş, bir dış saha maçından ise beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda tek galibiyet sevincini Süper Lig'de yaşadı. Bursaspor ile dış sahada karşılaşan Beşiktaş, rakibini son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenerek bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini aldı.  Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 2 dış saha maçında ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. -Avrupa'da hiç kazanamadı- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise şu ana dek yaptığı 3 deplasman maçında galibiyet alamadı. Ön eleme ve gruplarda olmak üzere 3 kez dışarda rakiplerinin karşısına çıkan siyah-beyazlı takım, bu 3 maçı da yitirerek taraftarlarını üzdü. Bu arada, rakiplerine konuk olduğu resmi maçlarda kalesinde toplam 8 gol gören Beşiktaş, bu karşılaşmalarda sadece 4 kez gol sevinci yaşayabildi.  UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Dinamo Kiev deplasmanında 1-0 yenilen Beşiktaş, bu sefer Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu deplasmanına gidecek. Dış sahada istenen galibiyetlere ulaşamayan siyah-beyazlı ekibin, Mersin İdmanyurdu ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın sonucu merakla bekleniyor. 

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