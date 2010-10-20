-KARA KARTAL AVRUPA'DA 145. SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Beşiktaş, Portekiz'in Porto takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu üçüncü maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 145. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 144 maçtan 51'ini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 176 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 209 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -AVRUPA'DA YENİLMİYOR- Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da bileği bükülmüyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında yenilgi yüzü görmedi. 6'sı ön eleme, 2'si de grup maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 7 kez galip ayrılırken, sadece 1 kez berabere kaldı. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plezen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarında da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0, Avusturya'nın Rapid Wien ekibini ise 2-1 yenmeyi başardı. -20 GOL ATIP, 2 GOL YEDİ- Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçta toplam 20 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Viktoria Plezen ve Rapid Wien maçlarında birer gol yiyen siyah-beyazlılar, diğer 6 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere de imza attı. -AVRUPA'DAKİ GOLCÜLERİ- Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri yeni transfer Ricardo Quaresma, Bobo, Holosko ile Nihat Kahveci oldu. Dört futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 3'er kez havalandırırken, takımdan ayrılan Matias Delgado 2, Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip ve Ernst ise 1'er gol attı. -18 KEZ KARŞILAŞTI- Türkiye ve Portekiz takımları Avrupa kupalarında 19. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında bugüne dek oynanan 18 maçın 6'sını Türk, 8'ini ise Portekiz takımları kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türk takımlarının 21 golüne, Portekiz ekipleri 33 golle yanıt verdi. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle daha önce 3 kez karşılaşırken bunların 1'ini kazandı, 2'sini ise kaybetti. Yarınki rakibi Porto ile 2 maç yapan siyah-beyazlılar, bu 2 karşılaşmayı da yitirdi. Porto, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı bugüne dek mağlubiyet almadı. Türk takımları ile 6 kez karşı karşıya gelen Porto, bunların 5'ini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. -EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ- Porto, Portekiz futbolunun en önemli temsilcisi olarak dikkati çekiyor. Kuruluş yılı 1893 olan ve mavi-beyaz renkleri taşıyan Porto, Avrupa futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olmayı başarırken, 118 yıllık tarihine 2 kez ''Kupa 1''i (1 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi), 1'er kez UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası ve 2 kez de Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yazdırmayı başardı. Portekiz'de ''Ejderhalar'' (Dragoes) lakabıyla anılan Porto takımı, Portekiz Ligi'nde 24, Portekiz Kupası'nda 14 ve Ulusal Süper Kupa'da ise 16 kez şampiyonluk yaşamayı başardı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın eski takımı olan Porto, Şampiyonlar Ligi'nde 177, Kupa Galipleri Kupası'nda 41, UEFA Avrupa Ligi'nde 61, UEFA Süper Kupa'da 4 ve Kıtalararası Kupa'da ise 2 kez sahaya çıkarak, uluslararası alanda toplam 285 maç oynadı. Portekiz Süper Ligi'ne bu sezon iyi bir başlangıç yapan Porto, geride kalan 7 haftada namğlup liderliğini sürdürüyor. Porto, ligde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken topladığı 19 puanla en yakın rakibi Benfica'ya 7 puan fark atarak lider durumda bulunuyor. Porto, Portekiz Süper Ligi'nde geride kalan sezonu ise Benfica ile Braga'nın ardından 3. sırada tamamlamıştı.