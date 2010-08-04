T24 LogoT24 Logo
Spor

KARA KARTAL, AVRUPA FİLELERİNİ 164 KEZ HAVALANDIRDI İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 13:15

-KARA KARTAL, AVRUPA FİLELERİNİ 164 KEZ HAVALANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 140. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 139 maçtan 46'sını kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 164 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -AVRUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında yaptığı maçların performans tablosu şöyle:                              Organizasyon                K    O    G    B    M     A     Y ------------------------   ------------------------------------ K.K.Kupası ve Ş.Ligi       15   64   20   12    32    59   101 Kupa Galipleri Kupası       7   20    4    4    12    21    38 UEFA Kupası                10   55   22   13    20    84    69 -----------------------    ------------------------------------ Toplam                     32  139   46   29    64   164   208 -HÜKMEN GALİBİYETLER-                          Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24