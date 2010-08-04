-KARA KARTAL, AVRUPA FİLELERİNİ 164 KEZ HAVALANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 140. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 139 maçtan 46'sını kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 164 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -AVRUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında yaptığı maçların performans tablosu şöyle: Organizasyon K O G B M A Y ------------------------ ------------------------------------ K.K.Kupası ve Ş.Ligi 15 64 20 12 32 59 101 Kupa Galipleri Kupası 7 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası 10 55 22 13 20 84 69 ----------------------- ------------------------------------ Toplam 32 139 46 29 64 164 208 -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı.