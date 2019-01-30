Kara Havacılık Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ' soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 4 yarbay, 4 binbaşı, 9 yüzbaşı, 27 üsteğmen ve bir teğmen olmak üzere 48 pilot şüpheli ile bu askerleri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Asker şüphelilerden 46'sının muvazzaf olduğu ve helikopter pilotu olarak görevde bulunduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce sürdürüldüğü kaydedildi.