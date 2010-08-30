-KARA HARP OKULUNDA MEZUNİYET TÖRENİ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Kara Harp Okulundan mezun olan 161. dönem teğmenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in de katıldığı törenle diplomalarını aldı. Kara Harp Okulu Orgeneral Cemal Tural Stadyumundaki törene, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve eşi Sevim Gönül, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kuvvet komutanları ve eşleri, bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, askeri ateşeler ve diğer davetliler katıldı. Kara Harp Okulundan mezun olan 17'si kadın, 16'sı kardeş ve dost ülkelerden olmak üzere toplam 576 Harbiyeli stadyuma, ''Harbiye Marşı''nı söyleyerek girdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün şeref tribünündeki yerini alması ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı'nın Gül'e takdimiyle tören başladı. Cumhurbaşkanı Gül, Harbiyeliler'i, ''Kara Harp Okulu, merhaba'' diyerek selamladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ferit Güler, yaptığı konuşmada, genç teğmenlerin Harbiye'de aldıkları eğitim ve öğretim neticesinde temel askeri bilgi ve becerilerle donanmış, liderlik yeteneği, bedeni kabiliyetleri gelişmiş ve lisans düzeyinde akademik altyapı kazanmış olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmaya hazır olduklarını belirtti. Teğmenlerin gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatlarını seve seve feda etmek için yemin ettiklerini vurgulayan Tümgeneral Güler, teğmenlerin aldıkları eğitimin sonunda yıldızlarını takmaya ve kılıçlarını almaya hak kazandıklarını belirtti. ''Silah arkadaşlarım'' diyerek hitap ettiği genç teğmenlere de seslenen Tümgeneral Güler, bazı tavsiyelerde bulundu. Mesleklerinin fedakarlık ve feragat mesleği olduğunu ifade eden Tümgeneral Güler, sahip oldukları sorumluluk duygusunu en üst düzeye çıkarmalarını istedi. Okuldan mezun olan misafir öğrencilere de seslenen Tümgeneral Güler, onları ''şanlı yuva'' Kara Harp Okulunda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tümgeneral Güler'in ''En büyük Harbiyeli, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını, hayatlarını kutsal vatan toprakları için seve seve veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz'' sözleri davetliler tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı. -DERECEYE GİREN İLK KADIN TEĞMEN- Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu da dereceye giren diğer teğmenlere diplomalarını verdi. Kara Harp Okulunda dereceye giren ilk kadın teğmen olan Tuğba Gürsoy ile okulu 12. bitiren Teğmen Alper Karakay'a diplomalarını veren Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Berk'in yoğun şekilde alkışlandığı gözlendi.