Kara Harp Okulu iddianamesi hazırlandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Kara Harp Okulu’nda meydana gelen eylemlerle ilgili iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hazırlanan iddianamede 5’i firari, 75’i tutuklu 239 sanık yer alıyor.
Sanıklara ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘terör amaçlı askeri komutanlıkların gasp edilmesi’ ve ‘terör amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamaları yöneltiliyor.