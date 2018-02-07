T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kara Harp Okulu davasında 64 müebbet

Davanın 100 sanığı beraat etti

07 Şubat 2018 17:52

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık için ise müebbet hapis cezasıverdi. Davanın 100 sanığı da beraat etti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözlerini sordu.

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi. 

Sanıkların 100'ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.

ETİKETLER

Kara Harp Okulumüebbet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24