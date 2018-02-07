Kara Harp Okulu davasında 64 müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık için ise müebbet hapis cezasıverdi. Davanın 100 sanığı da beraat etti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözlerini sordu.

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.

Sanıkların 100'ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.