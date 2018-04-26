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Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi

26 Nisan 2018 19:12

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, bazı sanıkların tanık olarak dinlenmesi ve dosya kapsamına göre bilirkişi raporu alınması taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine, müşteki Ahmet Çörpan'ın ise gelecek celse mahkeme salonunda dinlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Sanıklar hakkında "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında iletişim kaydı bulunup bulunmadığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da 'FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen sanıkların kullanım içeriklerinin istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme sanıklardan Nizam Beder ve İdris Sarıkaya hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararları çıkarılmasını, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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