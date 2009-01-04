Kara harekâtına Türkiye’den protestolar

İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze’ye yönelik kara harekâtını başlatması Türkiye’de tepkilere neden oldu.



Harekâtın ardından İstanbul Levent’te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde ve Büyükdere Caddesi üzerinde toplanan iki ayrı grup operasyonu protesto etti. Konsolosluk önünde toplanan Alperen Ocakları üyesi bir grup, ellerinde Filistin bayrakları ile konsolosluk binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.



Büyükdere Caddesi üzerinde toplanan Filistin’e destek grubu, caddenin iki şeridini trafiğe kapattı. “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atan grubun Filistin bayrakları ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıdıkları görüldü.



Ankara’da protestocular yumruklaştı



Ankara’da ise Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önüne saat 01.30 sıralarında yaklaşık 30 araçtan oluşan konvoyla gelen bir grup gösterici, tekbir getirip “Kahrolsun İsrail” sloganları atarak, binaya kartopu ve yoldaki plastik trafik kukalarını fırlattı.



İstiklal Marşı okuyup açıklama yapan gruptakiler, araçlarıyla İsrail Büyükelçiliği önüne gitti. Bir eylemcinin Kur’an-ı Kerim okumasının ardından gruptakiler, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Fatiha okudu.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı büyükelçiliğe, bazı eylemciler kar topu fırlattı.



Gruptakilerden bazılarının eylemi devam ettirmek bazılarının bitirmek istemesi üzerine çıkan anlaşmazlıkta, protestocular arasında yumruklaşma yaşandı.

