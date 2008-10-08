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Politika

Kara harekatı gündeme getiriliyor

Kuzey Irak'a yapılacak bir kara harekâtının geçici bir çözüm olacağı, PKK'ya karşı mücadelede kalıcı çözümün Barzani yönetiminin işbirl

08 Ekim 2008 03:00


17 şehit verilen son Aktütün Karakolu'na yapılan baskından sonra kamuoyunda, Türkiye'nin, Kuzey Irak'a bir kara harekâtı yapmasının kaçınılmaz olduğu tartışılıyor. Irak’ın kuzeyindeki yerel idarenin yani Barzani yönetiminin hâkimiyeti altındaki topraklarda PKK teröristlerini barındırdığı, doğrudan veya dolaylı yardım sağladığı, lojistik destek verdiği konusunda Türkiye’de hemen herkesin hemfikir olduğunu belirten Vatan gazetesi yazarı Bilal Çetin'e göre, yine de Kuzey Irak'a yapılacak bir kara harekâtı kalıcı bir çözüm getirmeyecek.

Siyasilerin önerdiği Kuzey Irak'ta “tampon bölge” oluşturulması fikrine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın kesin çözüm olmayacağı için katılmadığını belirten Çetin, asıl sorunun Irak merkezi hükümetinin ve kuzeydeki otorite Barzani yönetiminin PKK’ya karşı ortak mücadeleye ikna edilmesi olduğunu yazdı.  

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Tümüyle olmasa bile en azından silahlı mücadele yönünden sorunun çözümünde kilit rol oynayacak noktanın bu olduğunu vurgulayan Çetin, hükümetin de yıllardan beri Irak ve ABD nezdinde yürüttüğü diplomasinin bu yönde odaklandığını ifade etti. 

Ancak, bu diplomasiden yeterli sonuç alınamadığını ve Türkiye'nin 1 Mart 2003’te reddedilen tezkerenin bedelini ödemeye devam ettiğini dile getiren Çetin, şunları yazdı: "Şimdi, sınırötesi operasyon tezkeresi bugün bir yıl süreyle yenilenecek. Ardından Barzani yönetimi üzerindeki baskıyı ağırlaştırıcı bazı uygulamalar gündeme gelecek. Belki yakın gelecekte Kuzey Irak’a yönelik geniş kapsamlı ve etkili bir kara harekâtı da...
Türkiye bu yolla sonuç almaya, Kuzey Irak’taki yönetimi PKK ile mücadelede samimi bir işbirliğine ikna etmeye çalışacak.
Sonuç verir mi vermez mi, onu da zaman gösterecek..."

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