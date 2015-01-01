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Yaşam

Kar yağışı ne kadar sürecek?

Yağışın etkisinin yarın öğleden sonra azalması, sıcaklığın da 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor

01 Ocak 2015 09:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul’daki kar ve karla karışık yağmur gün boyu devam edecek. Yüksek kesimlerde kar, etkisini sürdürecek.

Sıcaklığın gece 1-2 derece civarında olacağı kentte, yağışın etkisinin yarın öğleden sonra azalması, sıcaklığın da 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise Bayrampaşa ve Esenler'de 1-3, Başakşehir ile Hadımköy'de 3-5, Kağıthane, Alibeyköy ve Sultangazi'de 3, Arnavutköy ve Çatalca'da 5, Beykoz'un yüksek kesimlerinde 6, Kartal'da 7, Tuzla, Sultanbeyli ve Akfırat'ta ise 8 santimetre olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, fırtınanın etkisiyle kar yağışının gün içinde tipiye dönüşmesi bekleniyor.

Kentte gece boyunca 1920 personel ve 908 araçla ana ve ara arterlerde çalışma yürütüldü.

Ekipler gece boyunca 3 bin 847 ton tuz, karayolları ekipleri de köprülerde 3 bin 350 kilogram üre kullandı.

 

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