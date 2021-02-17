Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sıcaklıklar düşecek

İstanbul'da birkaç gündür görülen kar yağışı Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bugün de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı, Perşembe günü yerini sağanak yağış ve soğuk hava dalgasının etkisine bırakacak.



Sıcaklıklarda özellikle ülkenin iç kesimlerinde hissedilir derecede bir azalma beklenirken vatandaşlar bu nedenli yaşanacak buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu 09.30'da yüzde 71'e kadar yükseldi. İstanbul'da çok sayıda ilçede trafik felç olurken, vatandaşlar taksi ve araçlardan inerek gidecekleri yere yürüyerek devam etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor.

Kağıthane'de araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.