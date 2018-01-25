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Kar yağışı, Alacabel'de ulaşımı aksattı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki Alacabel Mevki'inde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

25 Ocak 2018 16:50

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Akseki ile Konya\'nın Seydişehir ilçesi arasındaki Alacabel Mevki\'inde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. 
Antalya- Konya yolunun geçiş noktası, 1825 rakımlı Alacabel Mevkii\'nde, yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Karayolları ekipleri buzlanmanın da görüldüğü yolun kapanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Zirvede tipi nedeniyle görüş uzaklığının yer yer birkaç metreye kadar düştüğü karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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