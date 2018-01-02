Kar yağınca kuşlar elektrik tellerinde yem bekledi

Abdullah KÖSE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesi, önceki gün yağan kar ile beyaz örtüyle kaplanırken, yiyecek bulamayan kuşlar elektrik tellerine çıkarak çevredekilerin vereceği yemi bekledi.

İlçenin Çayıralan Mahallesi yeni yılın ilk günü yağan kar ile beyaza büründü. Kar nedeniyle yiyecek bulamayan güvercinler, elektrik tellerine sıra sıra dizildi. Onlarca güvercini görenler bu anı görüntülerken, mahalle bakkalı İlkay Demirci, sayıları 100\'ü geçen kuşlara yem verdi. Kuşları tellerde sıra sıra görünce görüntülediğini belirten Demirci, \"Karda yiyecek bulamayınca tellere çıkmışlar. Onları doyurmak bizim görevimiz\" dedi.



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