Kar yağarken duyulan gök gürültüsünün sebebi ne?

İstanbul'da etkili olan kar yağışına zaman zaman çok şiddetli gök gürültüleri eşlik etti. Nedeni ise denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken deniz üzerindeki kutupsal soğuma. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan, "Her kar yağdığında gökgürültüsü oluşmaz. Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir" dedi.

Kar yağerken duyulan gök gürültüsünün nedenini Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan anlattı. Tanştan'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan açıklaması şöyle:

"Her kar yağdığında gökgürültüsü oluşmaz. Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.

Soğuk hava deniz üzerinde buharlaşmayla birlikte yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Nadiren de olsa karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir."