Kar ve yağmur geliyor; tüm yurtta sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden fırtına uyarısı yaparken, Edirne ve Kırklareli'nde etkisini gösteren sağanak yağışların etkisinin devam edeceğini bildirdi. Sıcaklıklar tüm yurtta 10 derece birden düşecek. Marmara'da ise yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu bölgelerde ise kar yağışı artarak devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de kuzeydoğudan (poyraz) 5 ila 7 (30-50 km/saat) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esen rüzgarın, kuvvetini artırarak akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (40 ila 75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. Fırtınanın Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İşte beş günlük hava tahmini

Yapılan uyarıda, Edirne ve Kırklareli genelinde halen devam etmekte olan sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olarak etkisini sürdüreceği belirtilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını vb.) yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde görülmeye başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğunluğun artması sonucu TEM otoyolunda görüş mesafesi azaldı, sürücüleri araçlarının farlarını yaktı. Sisle beraber hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sis etkisini yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor.