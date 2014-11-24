Kar Trakya'dan giriş yaptı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nin Dereköy İlçesi'nde kar yağışı başladı. Kısa sürede çatıları ve yüksek noktaları beyaza bürüyen kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

DHA'nın haberine göre, Dereköy de etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da düştü. Yağış nedeniyle yüksek tepeler ve evlerin çatıları beyaza büründü.



Bulgaristan'a çılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça azaldı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, gece boyunca karla karışık yağmurun devam edeceği bildirildi.

Batı Akdeniz'e kar ve sağanak uyarısı

Meteorololji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya Isparta ve Burdur illerinin dahil olduğu Batı Akdeniz için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre yarın sabahın ilk saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur ve Isparta'da başlaması ön görülen kar yağışının Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta'nın Aksu, Sütçüler, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerinde yoğun olarak bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek asksamalar, don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



Aynı saatlerde de Antalya'nın kıyı ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yer yer 21-75 mm kuvvetine ulaşması öngörülen yağmur neden olabileceği sel, taşkın, yıldırım düşmesi, dolu, çatı uçması, hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Adana ve Mersin için kuvvetli yağış

Adana ve Mersin için yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren batısından başlayarak akşam saatlerine kadar Mersin ve çevresinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, akşam saatlerinde de Adana kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yetkili ve vatandaşların, oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortuma karşı tedbirli olmaları istendi.