Kar maskeli, tabancalı gaspçı yakalandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yüzünde kar maskesi, elinde tabanca ile girdiği bir marketin kasasındaki paraları gasbeden D.B. (19), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Ocak\'ta saat 22.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesinin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Yüzünde kar maskesi, elinde tabanca ile girdiği markette biri kadın, iki kasiyerin yanına giden D.B., kasadaki paraları istedi. Kasiyerler, gaspçının gösterdiği silahtan korkup paraları verdi. Gaspçı, aldığı 2 bin 500 lira ile kaçarken kısa sürede olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimliği tespit edilen D.B., yakalandı. Gözaltına alınıp götürüldüğü emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, parasız kaldığı için gasp yaptığını söyledi. D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



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