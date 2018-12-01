Kar manzarası eşliğinde deniz keyfi

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Antalya'da tatilciler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları’nın manzarası eşliğinde denize girip güneşlendi.

Antalya'da salı gününden beri etkili olan yağmurlu hava, bugün sabah saatlerine yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti. Toros Dağları'nın zirvesi karla kaplı manzarası eşliğinde kimileri denize girip yüzdü, kimileri ise güneşlendi. Bazıları da mavi sulara olta attı. Sahilde vakit geçiren pek çok kişi ise denizi ve karla kaplı Toros Dağları’nı aynı kadraja alarak selfie çekti. Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant ise kent sakinlerinin dinlenme noktası oldu. Tatilciler karlı dağ manzarası eşliğinde denizi izleyip vakit geçirdi.