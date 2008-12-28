Kar köylüye kazanç oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan onlarca araç, köylüler tarafından traktörle 100 ile 150 YTL arasında fiyatlarla kurtarılıyor.



Bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası sabah saatlerinde itibaren Kartalkaya'ya gelen bir çok kişinin kullandığı araç, yoldan çıktı. Kimi sürücüler, kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışsa da uzun uğraşlar sonucu çareyi köylülerden yardım istemekte buldu.



Her yıl olduğu gibi bu kış da bir çok köylü, traktörlerle araçları yoldan çıkan sürücülerin yardıma koşmak için yol kenarlarına cep telefon numaralarının yazılı olduğu tabelalar yerleştirdi.



Kimileri ise yol kenarına park ettikleri römorkların üstünü branda ile kapatıp içine de soba kurarken, küçük bir eve dönüştürdükleri mekanda gece yarılarına kadar müşteri bekliyor.



Adeta gelir kapısına dönüşen kurtarma işi sonrası araç başına 100 ile 150 YTL alan köylüler, yola hazırlıksız çıkan sürücüler için de kar zinciri satışına başladı.



Kartalkaya yolu üzerinde her 300 metrede bir bekleyen köylüler 40 ile 50 YTL arasında kar zinciri satarken, takma işlemini için de 15-20 YTL alıyor.



Hafta içi işlerinin az olduğunu ancak hafta sonları yüzlerinin güldüğünü söyleyen köylüler, bölgede yaklaşık 50 ailenin geçimini kışın yollarda kalan sürücülere verdikleri hizmet karşılığı aldığı ücretlerle sağladığını belirtiyor.



