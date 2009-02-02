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Yaşam

Kar kaplanları!

Aralarında gazeteci, doktor, eczacı ve iş adamlarının da bulunduğu 'Erciyes Kar Kaplanları' kar banyosu yaptı.

02 Şubat 2009 02:00

Aralarında gazeteci, doktor, eczacı, sanayici, esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyesi 25 kişi, Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası'nda kar banyosu yaptı.

''Kar Kaplanları'' olarak ifade edilen grubun daveti üzerine Tekir Yaylası'na gelen Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, yarı çıplak halde yapılan kar banyosunu ilgiyle izledi.

Dernek başkanı Rifat Postacı, kar banyosu yapmayı çok sevdiklerini, böylelikle nezle, grip gibi hastalıklardan korunduklarını öne sürdü.

Vali Mevlüt Bilici de ''Kar Kaplanlarını'' televizyonlarda izlerken şov yaptıklarını sandığını ifade ederek, ''Kar banyosu yapmalarına burada şahit olunca inandım. Kayseri'nin ve Erciyes'in tanıtımına önemli katkıda bulunan Kar Kaplanları'nı gerçekten ve yürekten kutluyorum. Erciyes'te spor yapmanın bu kadar keyifli olduğunu bir kez daha gördüm'' dedi.

Bilici, zaman zaman bu grupla doğa yürüyüşüne katılacağını belirtti.

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