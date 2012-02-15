Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı devam edecek

T24 - Meteoroloji, Doğu illeri, Ankara ve İstanbul için kar uyarısı yaptı, vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Ankara’da dün akşam başlayan kar yağışının bugün sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da dün gece başlayan karla karışık yağmurun, sabah saatlerinde de etkisini artırarak özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışına dönüşmesi tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde fırtınayla birlikte kuvvetli olması beklenirken, doğu kesimlerde başlayacak olan kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren Bitlis başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güney ve batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van’ın güney ilçeleri), Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer vatandaşları buzlanma, don olayı ve çığ gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyardı.



Kar İstanbul'a geri döndü

İstanbul genelinde etkili olan yağmur dün akşam saat 23.30 sıralarında karla karışık şekilde yağmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte Avrupa ve Anadolu yakasında etkili olan sulu kar, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde kendisini gösterdi. Kadıköy'de sulu kar yağışı görülürken, Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, kentin bazı noktalarında ekipler konuşlandı.



Eğitime kar engeli

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, taşımalı eğitim veren ilk ve ortaöğretim okulları ile köy okulları kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.