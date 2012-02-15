T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den uyarı: Kar yağışı devam edecek

İstanbul genelinde etkili olan yağmur dün akşam saat 23.30 sıralarında karla karışık şekilde yağmaya başladı.

15 Şubat 2012 11:14

 

T24 - Meteoroloji, Doğu illeri, Ankara ve İstanbul için kar uyarısı yaptı, vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Ankara’da dün akşam başlayan kar yağışının bugün sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da dün gece başlayan karla karışık yağmurun, sabah saatlerinde de etkisini artırarak özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışına dönüşmesi tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde fırtınayla birlikte kuvvetli olması beklenirken, doğu kesimlerde başlayacak olan kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren Bitlis başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güney ve batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van’ın güney ilçeleri), Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer vatandaşları buzlanma, don olayı ve çığ gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyardı.


Kar İstanbul'a geri döndü

İstanbul genelinde etkili olan yağmur dün akşam saat 23.30 sıralarında karla karışık şekilde yağmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte Avrupa ve Anadolu yakasında etkili olan sulu kar, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde kendisini gösterdi. Kadıköy'de sulu kar yağışı görülürken, Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, kentin bazı noktalarında ekipler konuşlandı.


Eğitime kar engeli

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, taşımalı eğitim veren ilk ve ortaöğretim okulları ile köy okulları kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

 

ETİKETLER

karkış istanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24