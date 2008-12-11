Kar gidiyor, sis, buzlanma ve dona dikkat

Özellikle Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı yerini yollarda buzlanma, don ve sise bırakacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün yurdun orta kesimlerinde yoğun sis görülecek. Kıyı bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak. Sisin Orta Anadolu’da etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.



Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksatırken, birçok köyün yolunun da kapanmasına neden oldu. Rize-Erzurum karayolu da Ovit Dağı mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapadokya’ya ise yılın ilk karı düştü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, Göreme, Ürgüp, Uçhisar’da 3 santimetreyi bulmasıyla birlikte Peribacaları beyaz bir örtüyle kaplandı. Zonguldak’ta ise bazı erik ve incir ağaçları meyve verdi.



Hava sıcaklıkları artacak



Yurt genelinde görülen yağışlı havanın bugün yurdu terk etmesiyle birlikte, hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ile 4 derece artacak.



Bölgelerde hava



Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısı çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde sis görülecek.



Ege Bölgesi: Az bulutlu, zamanla kıyıları parçalı çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçecek.



Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görüleceğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgilerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.









