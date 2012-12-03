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Yaşam

Kar geliyor, sıcaklıklar 8-10 derece düşecek

Uzmanlar çok kuvvetli bir kar yağışı beklemediklerini fakat yılın ilk karı olması sebebiyle vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini vurguladı

03 Aralık 2012 14:46

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren 8-10 derece düşecek. Ani soğuma beraberinde yağmur, kar ve şiddetli rüzgar getirecek. Yurda yılın ilk karı hafta ortasından sonra düşecek.
 
Karlı karışık yağmur ve kar yağışları haftanın ikinci yarısında yurdun Doğu kesimlerinde Ankara’nın yükseklerinde Perşembe ve Cuma günü de iç ve Doğu kesimlerinin tamamında karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Cuma günü Ankara’da kar bekleniyor.

Uzmanlar çok kuvvetli bir kar yağışı beklemediklerini fakat yılın ilk karı olması sebebiyle vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini vurguladı.

Fırtına şeklinde esecek lodosun ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Uzmanlar ayrıca vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı da uyardı.

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