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Yaşam

Kar, Ardahan-Şavşat karayolunu kapattı

Ardahan-Şavşat karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

09 Nisan 2009 03:00

Ardahan-Şavşat karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 126. Şube Şefi Ümit Yıldırım, yaptığı açıklamada, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipinin etkisini artırdığını belirtti.

Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinden itibaren ulaşıma kapandığını ifade eden Yıldırım, "Tipi, görüş mesafesini sıfıra indiriyor. Bu nedenle karla mücadele çalışmalarını sürdüremiyoruz" dedi.

Ümit Yıldırım, tipinin sona ermesinin ardından yol açma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

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