Kar, Akseki- Seydişehir yolunda ulaşımı aksattı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, tipi nedeniyle de ulaşım da aksadı. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Akseki ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kentte kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi.



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