T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar 2 bin köy yolunu kapattı

Yoğun kar yurt genelinde 2 bin kadar köy yolunu kapattı. Kütahya'da ise kar kalınlığı 40 santime ulaştı..

30 Aralık 2008 02:00

Yoğun kar yurt genelinde 2 bin kadar köy yolunu kapattı. Kütahya'da ise kar kalınlığı 40 santime ulaştı..

Tüm yurtta etkili olan soğuk ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde 2 bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Karlı havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceği bildirildi. Diyarbakır ve Gaziantep'e yılın ilk karı yağdı.

DOĞU ANADOLU

Erzincan'da 44, Bingöl'de 29, Erzurum'da 6 ve Muş'ta ise 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Gecenin en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Erzurum'da 20, Erzincan'da 10, Muş'ta 13, Kars'ta 21, Ağrı'da 17 ve Iğdır'da 6 derece ölçüldü. Yoğun yağış nedeniyle Iğdır'ın merkeze bağlı köyleri, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde 1, Ağrı merkez Hamur ve Tutak ilçelerinde ise eğitime 2 gün ara verildi..

İÇ ANADOLU

Sivas'ta kent merkezi ve ilçelerine bağlı 725 köy yolu ile Şarkışla- Pınarbaşı yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve soğuk eğitimi de olumsuz yönde etkiledi. Konya-Ankara yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

EGE

Kütahya'da kar kalınlığı il merkezinde 40 santimetreye ulaştı, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Afyonkarahisar'da ilköğretim, lise ve dengi okullar 1 gün tatil edildi.

MARMARA

Kar İstanbul'da dün akşam üzeri etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Okan Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi. Bilecik güne karla uyanırken, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24