Kapuzbaşı Şelaleleri ve çevresine master plan

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yahyalı İlçesi’nde bulunan ve dünyanın en yüksek 2\'nci şelalesi olduğu öne sürülen Aladağlar Milli Parkı içindeki Kapuzbaşı Takım Şelaleleri için master plan hazırlanıyor. Bir firma tarafından hazırlanan, içinde ulaşım, konaklama, gastronomi, ışıklandırma, park yeri, helikopter pisti gibi öğelerin de yer aldığı Kapuzbaşı Master Planı, Çevre ve Şehirlik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Büyükşehir ile Yahyalı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Kent merkezine 150 Yahyalı İlçesi’ne ise, 65 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin yüksekten dökülen en önemli şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı\'nda 7 şelaleden oluşuyor. Karpuzbaşı Şelalari, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerdeki su debileriyle dökülen ve her mevsim aynı hızda akan kaynak suları ile doğa harikası olarak yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk, Orta Toroslar\'ın sularını Zamantı Irmağı aracılığı ile Akdeniz\'e akıtan Kapuzbaşı Şaleleleri master planında sona yaklaşıldığını, müşavir firma tarafından hazırlanan planın en geç kasım ayında 2 bakanlık tarafından hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Öztürk, şöyle dedi:

\"KAPUZBAŞINDA EKO TURİZMLE 5 BİN KİŞİ KONAKLAYACAK\"

\'\'Aladağ zirvelerinde bulunan kar ve buzulların erimesiyle beslenen, çıkış ve bir arada bulunma özellikleriyle, toplam debisi yaz aylarında saniyede 27 bin 500 litreye ulaşan ve denizden 700 metre yükseklikte olan Kapuzbaşı takım şelaleleri, çağlayan sularının sesi ve sütbeyaz rengi ile gezi severlere eşsiz bir ortam sağlıyor. Günübirlik piknikçilere ve doğa turizmi yapmak isteyenlere, eşsiz güzelliğiyle farklı alternatifler sunan şelalelerin döküldüğü yerden başlayarak, Zamantı Irmağı\'na kadar derin bir vadi içerisinden kıvrılarak, akan dereler üzerine kurulu ahşap küçük evler, konuklarına dere ve kuş sesleri arasında huzurlu bir ortamda dinlenme imkanı da veriyor. Yaz aylarında yaklaşık bu sezon 100 bin kişinin ziyaret ettiği şelalelerle ilgili, Büyükşehir Belediyemiz tarafından master plan hazırlatılıyor. Master planla yurt dışı ve içinden gelen konuklar halen, doğaya uyumlu tahtadan yapılmış bunglov türü ahşap evlerde ve çadırlarda en fazla 500 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Planla birlikte bu sayı 5 bin kişiye, sezonluk ziyaretçi sayısı ise 500 bine ulaşacak. Eko turizm kapsamında 2 bakanlık ve Büyükşehir ile Yahyalı belediyemiz tarafından yürütülecek düzenlemelerle Güney Şelaleler Bölgesi, konaklama alanı ve otoparkların bulunduğu yerler olacak. Başta elektrik telleri olmak üzere her türlü enerji ve iletişim direkleri ile kabloları yeraltına alınacak. Takım şelaleler geceleri de ışıklandırılacak.\'\'



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