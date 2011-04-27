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Politika

KAPUSUZ: TORPİL OLMAYACAK ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 23:10

-KAPUSUZ: TORPİL OLMAYACAK ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Salip Kapusuz, Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve Dr. Hüseyin Aydın ile birlikte Ankara'nın Kalecik ilçesine geldi. AK Parti İlçe Başkanlığında muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Kapusuz, muhtarların sorumlu oldukları bölgelerle ilgili sorunlarını ve isteklerini dinledi. Çözülebilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili müdürlerle telefon görüşmeleri yapan Kapusuz, muhtarlarla ilgili müdürlerin görüşmeleri için randevu aldı. Kapusuz, AK Parti Hükümetinin iktidarda bulunduğu süre boyunca köylerin yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığını, bundan sonra köylerdeki yaşam biçimlerinin düzenlenmesi amacıyla Köy Yerleşim Planları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Muhtarlardan birini devlet memuru olmak isteyen oğlu için yardım talep etmesi üzerine Kapusuz, ''Devlet memuru olabilmek için bakanın veya milletvekilin torpili mümkün değil. Kişi, başta KPSS olmak üzere çeşitli mülakatlara girecek. Buralardan alacağı puana göre memur olarak atanabilir. Devlet Memuru olmak artık çok kolay değil'' diye konuştu. Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşmelerin ardından Kapusuz ve beraberindekiler, Kaymakam Mustafa Dalkılıç ile bir araya geldi.

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