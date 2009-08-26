Kaptanlık Arda'ya yaradı

Galatasaray şu ana kadar oynadığı 8 resmi maçta 29 gol attı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 11 değişik futbolcu fileleri havalandırırken Arda Turan 2 gol, 12 asistlik performansıyla gollere damga vurdu.



Galatasaray'da bu sezon yeni teknik direktör Frank Rijkaard ve yeni transferler Keita, Elano, Mustafa Sarp gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmesi, gol sayısını da arttırdı.



Son oynanan Kayserispor maçından sonra sarı-kırmızılı ekip 8 resmi maçta 29 kez fileleri havalandırdı. 11 değişik futbolcu gol atarken gollerin 3 tanesini rakip futbolcular kendi kalelerine attılar.



Resmi maçlardaki en golcü isim 5 golle Milan Baros olurken, Harry Kewell ve Shabani Nonda 4'er gol kaydettiler. Yeni transferlerden Keita 3 gol atarken, Mustafa Sarp 2 gol kaydetti. Elano ise Ali Sami Yen'de taraftarı önünde çıktığı ilk maçta güzel bir golle fileleri havalandırdı.



Ancak tüm bu gollerde ortaya çıkan en önemli isim Arda Turan’dı. Arda bu sezona çok hızlı girdi. Ancak gol atmaktan çok attırdı. 8 maçta 2 gol atan Arda, buna karşılık 12 golün asistini yaptı. Bunlara kendi kalesine atılan 2 gol de dahil...



Kısacası Arda'nın ceza alanına yaptığı güzel ortalara kendi takım arkadaşları vuramasa bile rakip oyuncular vurarak ağlara gönderebiliyor. Arda özellikle deplasmandaki Maccabi Netanya ve geçen hafta sonu oynanan Kayserispor maçlarında 3'er asist yaparak dikkat çekti.



Arda, A Milli Takım’ımızın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında da 1 asist yaptı.