'Kaptanın son sözleri: Ay ay!'

Amsterdam'da düşen Tekirdağ uçağından yaralı kurtulan Fatma Çebi, kaza sonrasındaki durumu "Ağır yaralılar vardı. Titreye titreye beklediler" şeklinde niteledi.



Kazanın ardından Amsterdam’daki 12 ayrı hastanede tedavi altına alınan kazazedelerin yanına koşan yakınları, olayın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Uçaktan yaralı kurtulan Feriha Çebi kaza ile ilgili şunları anlattı:



“İçeri girelim yardım edelim dedik ama giremedik. Çok karışık bir durumdu. Ağır yaralılar vardı. Bunlar orada saatlerce beklediler. Titreye titreye beklediler. Müdahale çok zayıftı. Hiç yoktu hatta. İçeride biz saatlerce oturduk.



Uçak inerken kaptan ‘ay ay‘ diye bağırdı. Şaka sandım. Kaptan bağırırken uçağın burnu aşağıya doğru indi. O anda bağırdı. Sonra bir anda yine yükseldi. Sonra yine inişe geçti ve düştük.”