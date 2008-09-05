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Dünya

Kaptan pilot Bangkok'ta öldü

THY'nin kaptan pilotlarından Engin Şener, sefere gittiği Bangkok’taki otelinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

05 Eylül 2008 03:00

Türk Hava Yolları’nın Airbus uçaklarında kaptan pilot olarak görev yapan Engin Şener, sefere gittiği Bangkok’ta yatılı dinlenmesinin ikinci gününde, otelde kalp krizi geçirerek öldü.

31 Ağustos’ta İstanbul’dan Bangkok’a uçan Şener’in, THY programına göre 2 gün dinlendikten sonra 4 Eylül’de dönüşü planlanmıştı. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şener’in Hava Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra, 11 Temmuz 1994 tarihinde THY’de göreve başladığı bilirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası Şener’in cenazesinin önceki akşam Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul’a getirildi. Şener’in cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Camii’n de kılınacak namazdan sonra toprağa verilecek.

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