T24 LogoT24 Logo
Spor

"Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşına küfretti" iddiası

Karşılaşma sonunda Shevchenko, Emre'yi teselli etti

03 Eylül 2017 13:42

3 yıl aradan sonra Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren ve kaptanlık pazubandını takan 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun, maç sonunda takım arkadaşı Şener Özbayraklı'ya "Senin oynayacağın topu s**eyim" diyerek küfrettiği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat’ın haberine göre; maçın sonunda Konoplyanka karşısında koridor olan Şener’e Emre Belozoğlu ‘Senin oynayacağın topu s…m’ dedi.

Maç sonucundan en çok etkilenen oyuncuların başında Emre Belözoğlu geldi. Sahanın en yaşlısı olan deneyimli futbolcunun çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

İspanyol hakem Borbalan’ın kararları kaptanı çileden çıkardı! Emre’nin itirazları bu kararları değiştirmedi.

Emre Belözoğlu sahadan ayrılırken, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko onu teselli etti.

ETİKETLER

Emre BelözoğluŞener ÖzbayraklıKüfürMilli TakımKaptanOynayacağınTopu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24