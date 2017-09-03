"Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşına küfretti" iddiası

3 yıl aradan sonra Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçiren ve kaptanlık pazubandını takan 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun, maç sonunda takım arkadaşı Şener Özbayraklı'ya "Senin oynayacağın topu s**eyim" diyerek küfrettiği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat’ın haberine göre; maçın sonunda Konoplyanka karşısında koridor olan Şener’e Emre Belozoğlu ‘Senin oynayacağın topu s…m’ dedi.

Maç sonucundan en çok etkilenen oyuncuların başında Emre Belözoğlu geldi. Sahanın en yaşlısı olan deneyimli futbolcunun çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

İspanyol hakem Borbalan’ın kararları kaptanı çileden çıkardı! Emre’nin itirazları bu kararları değiştirmedi.

Emre Belözoğlu sahadan ayrılırken, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko onu teselli etti.