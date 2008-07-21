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Spor

Kaptan 'devam' dedi...

Adı transfer dedikodularına karışan Beşiktaşlı Delgado sözleşmesini 2011 yılına kadar uzattı...

21 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Beşiktaş, Arjantinli futbolcusu Delgado konusunda yapılan spekülasyonlara son noktayı koydu. Yıldız futbolcu futbol kariyerini 2011 yılına kadar siyah beyazlı camiada geçirmek üzere sözleşmesinin bitiş tarihini uzattı.

Son dönemde adı transfer dedikodularına karışan Matias Emilio Delgado ile yeniden anlaşma sağladı.Arjantinli oyuncunun menajerliğini yürüten babası Eduardo Delgado ile görüşen siyah-beyazlı yöneticiler ve menajer Sinan Engin, takım kaptanlığı görevini de verdikleri Delgado'nun sözleşmesini 2011 yılına kadar uzattı.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İMKB'ye yapılan açıklamada,

''Şirketimiz, profesyonel futbolcularımızdan Matias Emilio Delgado'nun sözleşmesini yıllık 2.100.000 Euro bedelle 2011 sezon sonuna kadar uzatmıştır'' denildi. Beşiktaş'a 2006-2007 sezonunun başında 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Basel'den transfer edilen Delgado'nun sözleşmesi yeni sezonun ardından sona erecekti.

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