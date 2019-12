-KAPTAN ARDA'DAN ADNAN POLAT'A MEKTUP İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren Adnan Polat'a bir mektup yazarak duygularını aktardı. Adnan Polat'ın Galatasaray TV'de katıldığı ve medya mensuplarının sorularını yanıtladığı programda, Arda Turan'ın Polat için kaleme aldığı bir mektup okundu. ''Sevgili başkanım, size olan duygularımı kağıda dökmek istedim çünkü bunları söyleyeceğim her an çok üzülüyorum ve en iyisi yazmak diye düşündüm'' ifadesini kullanan Arda, şöyle devam etti: ''Her şeyden önce bir Galatasaraylı olarak sizinle gurur duyuyorum. Hiçbir zaman yıkılmadığınız için, bize Galatasaraylılığı öğrettiğiniz için ve inandıklarınız uğruna kendinizi feda ettiğiniz için. Tüm kalbimle söylüyorum ki siz şu anda kaybetmiş gibi gözükseniz de tarihin gerçek kazananı olacaksınız. Yemediniz, içmediniz, uyumadınız, savaştınız. Bu bile sizin ne kadar büyük bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yazarken ağlıyorum ama şunu bilin, kim ne derse desin, günahlarınızla, sevaplarınızla sizi çok seviyorum.'' Arda Turan mektubunda, bu ülkede yaşadıklarında, gördüğü saygıda, sevgide, kariyerinde, Adnan Polat'ın emeği ve katkısının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Eğer ben bugün Galatasaray kaptanıysam, hayallerimin zirvesindeysem, sizin sayenizdedir. Çünkü Galatasaray kaptanlığı hayatımda benim için en önemli onurdur. Size minnettarım ama yaşadıklarınızın bir sorumlusu olarak da sizden özür diliyorum, ne olur kabul edin. Size ve ekibinize bize gösterdiğiniz destekten, adamlıktan, sabırdan, dolayı teşekkür ederim. Ben yaşlanınca sevdiklerime, çocuklarıma, aileme, dostlarıma, tanıdığım en dik duruşlu bir Galatasaraylı'dan bahsedeceğim. Bu kişinin adı Adnan Polat'tır.'' Başkan Polat'ın, Arda'nın mektubunun okunması sırasında duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.