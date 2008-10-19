Kaprissiz star

Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Var mısın Yok musun” yarışmasına katılmak için İstanbul’a gelen ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, buradaki ilk gününü de Bolluca köyü’nden gelen korunmaya muhtaç çocuklarla birlikte geçirdi.



Çırağan Sarayı’nın bahçesinde gerçekleşen buluşmada ünlü şarkıcı kimi zaman duygusal anlar yaşadı. Fotoğraf çekimlerinde bir kız çocuğunun ağlama krizine girmesiyle ne yapacağını şaşıran Aguilera onu kucağına alıp sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğu susturabilmek için komik mimikler ve şakalar yapmaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Bu durum karşısında gözleri dolan ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşadı. Üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu pastayı çocuklarla kesen ünlü şarkıcı küçük bir erkek çocuğunun “Ben senin dudağını yemek istiyorum” sözleri üzerine gülme krizine girdi. Bunun üzerine pastadaki fotoğrafın dudak kısmını çocuğa elleriyle yedirdi.



Aguilera’nın çocuklar dışında kimseyle konuşmaması ise dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakan Aguilera ile ilgili merak edilenleri Acun Ilıcalı yanıtladı. Ünlü şarkıcının hiç kaprisi olmadığını söyleyen Ilıcalı, “Tek isteği oteldeki buz dolabında yer alacak kolanın markası oldu. Bir kola firmasıyla anlaşması olduğu için onun dışında başka bir markayı dolapta bulundurmamızı rica etti” dedi.

