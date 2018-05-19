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Kaplumbağayı kurtarırken otomobil çarptı

İsmail KAYA/ORHANELİİ (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönerken yol üzerinde gördüğü ters dönmüş kaplumbağayı kurtarmak isteyen Dursun Bayram, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

19 Mayıs 2018 15:11

İsmail KAYA/ORHANELİİ (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönerken yol üzerinde gördüğü ters dönmüş kaplumbağayı kurtarmak isteyen Dursun Bayram, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi\'nde meydana geldi. Büyükorhan ilçesi Durhasan Mahallesi\'nden bir yakınının cenazesinden dönen Dursun Bayram, yol üzerinde ters dönmüş bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağayı kurtarmak isteyen Dursun Bayram, Necmettin Aydemir yönetimdeki  16 BYC 73  plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Dursun Bayram, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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