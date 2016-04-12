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'Kaplumbağa Terbiyecisi' bahçede canlandırıldı

Dünyaca ünlü ölümsüz eser 3 boyutlu olarak tekrar yorumlandı

12 Nisan 2016 12:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lale Festivali kapsamında, ressam Osman Hamdi Bey’in vefatının 106’ncı yılında kurucusu olduğu Arkeoloji Müzesi Çinili Köşk’teki atölyesinin önünde, ölümsüz eseri ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ni 3 boyutlu olarak tekrar yorumlandı.

Çalışmanın yer aldığı çiçek ve bitkilerin kullanıldığı dikey bahçe İBB Park Bahçeler veYeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından oluşturuldu. Tablodaki kaplumbağalar ve terbiyecinin özel dikim kostümü, neyi, sırtındaki nakkaresi ve buna bağlı olan boynundaki mızrap ve Çinili Köşk’ün çinilerini de eksiksiz olarak üç boyutlu yorumunda yer aldı.

Aksi yönde de görüntü veren pencere Osman Hamdi Bey’in eserine pencerenin dışından bakma imkânı da veriyor.

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