Kaplumbağa hep 'ev'li miydi?

Uluslararası bir çalışmanın sonuçları, 220 milyon yıl önce kaplumbağaların evlerini sırtlarında taşımadığını ortaya koydu.



Nature dergisinde yarın yayımlanacak araştırmanın sonuçları, söz konusu dönemdeki kaplumbağaların kabukları ve vücut gelişimleri hakkında önemli bilgiler verdi.



Çin'in güneybatısında, bugüne kadar bulunan en ilkel tür olarak değerlendirilen ve ''Odontochelys semistestacea'' adı verilen bu türe ait fosiller, bu hayvanların önceleri sırtlarında kabuk yerine kaburga kemiği bulunduğunu, buna karşılık vücutlarının karın tarafında, günümüz kaplumbağalarınınkine benzer plastronların olduğunu gösterdi.



Kanada Doğa Müzesi paleontologlarından Profesör Xiao-chun Wu, fosillerin incelenmesinin kaplumbağaların kabuklarının kaburga kemiği ve omurilikten gelişerek oluştuğu tezini doğruladığını söyledi.



Çin, Kanada ve ABD'den araştırmacılardan oluşan ekibin başındaki Xiao-chun Wu, bu oluşum sürecinin günümüzdeki genç kaplumbağaların geçirdiği süreçle aynı olduğunu belirtti.



Üç yetişkin kaplumbağaya ait fosil, 2007'de Guizhou eyaletinde, iyi korunmuş halde bulunmuştu. Fosiller, günümüz kaplumbağalarında görülmeyen, dişler ve tamamlanmamış kabuk gibi özellikler taşıyordu. Bu fosiller sayesinde araştırmacılar, bu tür kaplumbağaların karada değil, suda yaşayan hayvanlar olduğunu ve plastronun yüzdüğü zaman hayvanı başka hayvanlardan koruduğunu da gösterdi.



Odontochelys'in keşfinden önce, bilinen en yaşlı kaplumbağa fosili Almanya'da bulunan 210 milyon yıllık ''Proganochelys'' idi ve kabuğu tamamen oluşmuştu.(AA)

