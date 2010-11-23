-KAPLANLAR PUTİN'İN KORUMASI ALTINDA MOSKOVA (A.A) - 23.11.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Asya ülkeleri liderleriyle Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'da yapacağı toplantıda, dünyadaki vahşi kaplan nüfusunu 2022 yılına kadar iki katına çakıracak ve bu kaplanların neslinin tükenmesini engelleyecek bir anlaşma yapmaya çalışacak. Rus haber ajansları, Putin'in bugün Çin Başbakanı Wen Jiabao'nun aralarında bulunduğu Asya ülkeleri liderleriyle yapacağı toplantıda kaplanların kurtarılmasına çalışacağını, zirvede liderlerin "Kaplan zirvesi" adı verilen bir toplantıda, Dünya Bankası ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koordine edilen 350 milyon dolarlık bir program konusunda anlaşmaya varıldığını kaydettiler. Yetkililer, bir asır önce sayıları 100 bini bulan kaplanların, bugün kaçak avcılar yüzünden 3 bin 200'e kadar düştüğüne dikkat çekiyor. Kaçak avcılar, kaplanları Çin ve Hindistan'daki geleneksel ilaç üreticileri ve afrodizyak madde üreticileri için avlıyor. WWF Genel Direktörü Jim Leape de, yaptığı açıklamada, "Bu cinslerin (vahşi kaplanların) soyu tükenmenin eşiğinde. Eğer bugün başaramazsak ve mevcut eğilim devam ederse 2022 yılında bize sadece günümüzdeki kaplanların tarumar edilmiş kalıntıları kalacak" dedi. St. Petersburg'daki zirvede 13 Asya ülkesi temsilcisinin yapacağı bir anlaşmanın hayata geçirilmesi önem taşıyor. Söz konusu ülkelerin, dünyanın son serbest dolaşan 3 bin 200 kaplanını korumak için sert önlemler alarak kaçak avlanmayı ve ve bu ülkelerdeki ormanlık alanların talanını sona erdirmesi gerekiyor.