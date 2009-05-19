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Dünya

Kaplanlar 'hayatta' dedi, ordu cesedi gösterdi

Sri Lanka'da Tamil Ealem Kurtuluş Kaplanları liderinin hayatta olduğu iddia edildi, ordu ise cesedi gösterdi

19 Mayıs 2009 03:00

Sri Lanka'da, askerler tarafından öldürüldüğü söylenen Tamil Ealem Kurtuluş Kaplanları (LTTE) liderinin hayatta olduğu iddia edildi. Sri Lanka ordusu ise bu iddianın ardından önce cesedinin teşhis edildiğini açıkladı ardından da ölü liderin cesedine ait görüntüyü yayınladı.

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Olay şöyle gelişti: Önce TamilNet adlı sitede, LTTE'nin kurucusu Vellupillai Prabhakaran'ın hayatta olduğu öne sürüldü. Sitede, örgütün diplomatik yetkilisi Selvarajah Pathmanathan'ın, "bütün dünyadaki Tamillere, değerli liderimiz Vellupillai Prabhakaran'ın hayatta ve güvende olduğunu bildirmek isterim" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Sri Lanka devlet televizyonu dün, Prabhakaran'ın öldüğünü duyurmuştu. Yüksek rütbeli bir subay "Prabhakaran'ın iki adamıyla birlikte bindiği ambülansla kaçmaya çalışırken askerler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğünü" söylemişti. Prabhakaran ve iki adamına DNA testi yapılacağı açıklanmıştı.

Mensuplarına, teslim olmak yerine intihar etme yaklaşımını benimseten 54 yaşındaki Prabhakaran, canlı ele geçmeyeceğine ant içmişti.

Ordu: Ceset teşhis edildi

Örgütün iddiasının ardından Sri Lanka ordusu ise cesedinin teşhis edildiğini açıkladı ve cesede ait görüntüleri basına verdi.

Orgeneral Sarath Fonseka, devlet radyosuna verdiği demeçte, "Cepheden gelen iyi haber; ülkeyi son 30 yıldır harap eden terörist organizasyonun lideri olan Prabahakaran'ın cesedi teşhis edilmiştir" dedi.

Che'nin de cesedini göstermişlerdi

Efsane gerilla lideri Che Guevara da Küba devriminden sonra Güney Amerika ülkelerinde Bolivya'ya giderek gerila mücadelesi başlatmıştı. Che Guevara, Bolivya ordusu tarafından öldürüldüğünde dünya kamuoyu bu haberlere inanmamıştı. Che'nin bir fotoğrafı teşhir edilerek, efsane gerilanın öldürüldüğü kamuoyuna açıklanmıştı.

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