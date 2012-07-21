Kaplan'ı agresif bulan BDP'liler grup başkan vekilliğini Baluken'e verdi

BDP’li Hasip Kaplan’ın sosyal medyada izlenme rekoru kıran, TBMM Genel Kurulu’nda kendisine laf atan AKP’lilere kızarak, kürsüdeki bardağı kırması başına dert oldu. BDP’nin Mardin kampında kadın milletvekili ve parti yöneticisi kadınlar Kaplan’ı “agresif” olmakla eleşterdi ve görevi bırakmasını istedi. Kampta yapılan seçimde yeni yasama yılında Kaplan’ın yerine Bingöl Milletvekili İdris Baluken yeni grup başkanvekili oldu.

Meclis'te çıkardığı kavgalar ve kürsüdeki agresif tavırları, Hasip Kaplan'ın BDP'nin kadın milletvekillerinin hedefi haline gelmesine neden oldu.



BDP’nin Mardin’de düzenlediği kampta Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, partili kadınların hedefi haline geldi.

BDP’li kadınlar, Kaplan’ı 'agresif ve parti disiplinine aykırı davranmakla' suçladı. Kadınların sert eleştirileri karşısında geri adım atmak zorunda kalan Kaplan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Kaplan’ın yerine Bingöl Milletvekili İdris Baluken getirildi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise yerini korudu.

Mardin’de salı günü başlayan, BDP’nin geçen yılı değerlendirip önümüzdeki dönemin politikalarını belirlediği toplantının önceki gün yapılan son oturumu tartışmalı geçti.

Perşembe günü milletvekillerinin Meclis performansları ve genel çalışmaları değerlendirildi. Değerlendirme sırasında milletvekillerinin 'karnesi' tek tek masaya yatırıldı, eksik ve yanlışları yüzlerine karşı söylendi.

Edinilen bilgiye göre, değerlendirme sırasında daha çok BDP’li kadınlar eleştirilerini sıraladı. Kaplan, "Bireysel davranışları ile partiye zarar vermek, agresif ve disiplinsiz tutum sergilemekle" eleştirilirken, "İstifasıyla partiyi rahatlatması gerektiği" ima edildi.

Eleştirilerden rahatsız olan Kaplan, "Ben istifa etmeden niye grup başkanvekili arıyorsunuz, seçime gidiyorsunuz" diyerek istifa sinyali verdi. Bu sırada Bingöl Milletvekili İdris Baluken, grup başkanvekilliğine adaylığını açıkladı.



Sakık da eleştirildi



Hasip Kaplan’ın yanı sıra Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık’a da eleştiriler yöneltildi. Bazı miletvekilleri Sakık’ın Meclis İdare Amirliği’nden çekilmesini isterken, "Hep sen mi aday olacaksın, saltanat gibi" eleştirleri dile getirildi. Sakık ise, "Buranın bana bir getirisi yok. Daha iyi ben yaparım diyen varsa gelsin” karşılığını verdi.

Göreve talip olan Ağrı milletvekili Halil Aksoy, 5 oy alınca adaylıktan çekildi.

Toplantıda tartışmaya yol açan bir olay da Sırrı Süreyya Önder'in Mesut Barzani'ye yönelik eleştirilerinin ardından yaşandı. Önder'in Barzani'yi eleştirmesi Kürt kökenli milletvekillerini sinirlendirdi.