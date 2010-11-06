Kaplan:Brezilya’daki gibi, yeri gelir PKK da Meclis’e girebilir

T24 - Dün TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde Hasip Kaplan’ın, “PKK burada olsa... Yeri gelir olur. Brezilya’da devlet başkanı oldu. Latin Amerika ülkelerinin parlamentolarında şu anda bir sürü var” demesi tartışma yarattı...





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın, 2011 yılı bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Nedeni ise BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sözleriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ayrılan bütçe hakkında konuşulurken, Kaplan 2011 bütçesinde en büyük payın güvenliğe ayrıldığına dikkati çekti. Savunma sanayi harcamaları yapılırken, yoksulluk dengesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Kaplan, özetle şunları söyledi: “Bu durum, gün gelecek sizin bakanlığın bütçesini de tehdit eder hale gelecek. Tüm demokratik ülkelerde kolluk kuvvetleri, sivil otoritenin emri altında. Türkiye’deki durumu, kırmanın zamanı geldi. Askeri vesayetin miadı doldu. Bunun yanında bürokratik vesayeti de bütün olarak ele alıyoruz. Siyasetin, ticaretin kışlaya girmemesi çok önemli.”





Köşk’teki resepsiyon



“Tüm silahlı güçlerin sivil otoriteye bağlanması temel kriterdir AB’ye üyelik sürecinde. Bizim anayasamızda hala Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı görünüyor. Bir Köşk resepsiyonu düzenleniyor, sıkıntı oluyor. Başkomutan Cumhurbaşkanı ise neden askerler resepsiyona katılmıyor? Aynı sıkıntıyı biz de yaşadık. Biz seçilip geldiğimizde asker Meclisi boykot etti. Meclisini, Köşkü’nü boykot eden bir ordu... Bu demokratik sistemin neresine oturacak? Bu sıkıntı ne zaman giderilecek. Başbakan, ’asker bana brifing verdi, bedelliyi, askerlik sürelerini konuştuk’ diyor. Bundan doğal bir şey olur mu? Peki bu bilgileri alan bir Başbakan ordunun modernizasyonu ve askerlik sürelerinin kısaltılması konularında bunu bir tezkereyle neden Meclise getirmiyor? Neden terhis umudu aşılıyorsunuz bu çocuklara? Askerlik adaletli ve eşit değil. 18 ay askerlik yapan ’Mehmetçik’ var, 6 ay yapan ’Mehmet Bey’ var, bir de Burdur da bedelli yapan ’Mehmet Ağa’ var.”





Kırmızı kitaptaki tehdit



Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne bir milletvekili olarak ulaşamadığından yakınan Kaplan, “Tehdit olarak sadece PKK terörü var derseniz en büyük yanılgıya imza atmış olursunuz. Bu konuyu geniş kapsamlı bir Kürt sorunu olarak almazsanız geçmişte yapılan hataların tekrarına düşersiniz. Kürt sorununu bir asayiş vakası olarak görüp, bunu bu şekilde bastırma anlayışıyla sorumluluğu TSK’ya attılar yıllar boyu. 30 yıldır gelen tüm hükümetler vicdansızlık yaptı sorumluluğu sadece TSK’nın üzerine atarak” diye konuştu.





‘PKK burada olamaz!’



Kaplan’ın, CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun bazı sözlerine yanıt vermeye çalışırken, konuşmasının bir bölümünde, “PKK burada olsa...” şeklinde sözler sarfetmesine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan, “PKK, burada olamaz” diyerek tepki gösterdi. Kaplan, Aydoğan’ın bu sözlerine, “Yeri gelir olur. Brezilya’da devlet başkanı oldu. Latin Amerika ülkelerinin parlamentolarında şu anda bir sürü var” yanıtını verdi.





ASLANOĞLU-KAPLAN TARTIŞMASI



BDP’li Hasip Kaplan’ın ”1993’ ten bu yana bu diyalog, müzakere, tartışma adına ne derseniz deyin olmuştur. CHP ve MHP de koalisyon larda yer aldı” deyince CHP’li Mevlüt Aslanoğlu, “Biz kimseyle konuşmadık” diye bağırarak cevap verince gergin bir diyalog yaşandı:



Aslanoğlu: Biz kimseyle görüşmedik, konuşmadık.

Kaplan: Asabımı bozma

Aslanoğlu: Lafını geri al

Kaplan: (Masaya yumruğunu vurarak) Yeter ya sabahtan beri huzur kaçırıyorsun.

Aslanoğlu: Parti ismi verme.

Kaplan: (Komisyon başkanlığına dönerek) Bu paraziti dinlemek zorunda mıyız?

Aslanoğlu: Ben bu ülkede parazit olmam, bölünmez bütünlük için canını veren kişiyim ben.





