Kaplan: Şırnak halkı kepenkleri yüzünüze kapattı







Ahmet Küçük - T24





BDP’nin desteklediği Şırnak bağımsız milletvekili adayı Hasip Kaplan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Kaplan, Başbakan’ın geçtiğimiz hafta sonu Siirt, Van ve Hakkâri’de yaptığı seçim mitingi öncesi kepenklerin kapatılması hakkında, “Şırnak halk kepenkleri yüzünüze kapattı. Anlamıyorsanız, 12 Haziran'da şamarı yiyince ayılırsınız” diyen Kaplan, “Başbakan ret, inkâr ve asimilasyona son verdik diyor. Şırnak'ta kıvırıyor, yalan söylüyor. Ana dile karşı çıkmak asimilasyon değil mi?” yorumunu yaptı.

Bağımsız milletvekili adayı Hasip Kaplan, Başbakan Erdoğan’ın hafta sonu Hakkâri, Van ve Siirt’te yaptığı seçim konuşmalarını eleştirdi. Başbakan’a seslenen Kaplan, “Başbakan ret, inkâr ve asimilasyona son verdik diyor. Şırnak'ta kıvırıyor, yalan söylüyor. Ana dile karşı çıkmak asimilasyon değil mi? Şırnak'ta dut yemiş bülbül gibiydi, Kürt sorunu konusunda tek laf edemedi.” dedi.

‘Şırnak halkı kepenkleri yüzünüze kapattı’

Başbakan Erdoğan’ın Şırnak’ta yaptığı miting öncesi esnafın kepenk kapatılmasına da değinen Kaplan, “Şırnak halk kepenkleri yüzünüze kapattı. Anlamıyorsanız, 12 Haziran'da şamarı yiyince ayılırsınız. Meydana çeteleri taşımakla üç beş kişi ile taşıma suyla, yığdığınız beş bin polisle istediğiniz yalancı keyfi yaşayıp kendinizi kandırabilirsiniz? Şırnak halkına saygılı olunuz. Sadece yol üzeri Cizre ve Şırnak merkezinde halk kepenk kapattı. Bu haklı tepkiyi bir koruma ordusu ile anlamadınız, çuvalladınız” diyerek sert bir dille eleştirdi. Kaplan, 7 Haziran’da Şırnak’ta yapacakları mitingde alanların Başbakan’ın mitingine göre daha çok dolacağını söyleyerek, “Şırnak'a ta Iğdır'dan gümbür gümbür polis taşıdınız, birkaç korucunun zorla getirilmesi için ‘gümbür gümbür alana geldiler’ demeniz boş. 7 Haziran Şırnak mitingimiz var. O zaman alanların nasıl dar geldiğini görürsünüz. Halkımızı çeteci ilan etmek, aşağılamak tehdit etmek bir başbakana yakışmaz” dedi.

Kaplan, Şırnak’ta yaptıkları mahalle toplantılarının bile Başbakan’ın “sivil giyimli memurlara yaptığı” mitinginden daha kalabalık geçtiğini söyleyerek, “Başbakan konuştuğu noktanın arkası mezarlık, karşısı 100 metrelik bir alan. Topu topu 2 bin 3 bin kişi toplayabilmiş. Onlarda sivil giydirilmiş memurlar. Şırnak'ta mahalle toplantılarımız başbakanın mitinginden kalabalıktı. Her ilçede onlarca katı mitinglerimiz oldu, 7 Haziran'da rövanşımız var” dedi.

‘181 trilyon nereye harcadınız’

Kaplan, Başbakan Erdoğan’ın yaptığı Şırnak konuşmasında Kürt sorunu konusunda “tek laf edemedi” diyerek “dut yemiş bülbül” benzetmesini yaptı. Başbakan’ın Hakkâri mitinginde Güneydoğu’da yatırımların da engellendiğini söyleyerek, “Belediye diye bir şey yok orada. Her taraf rezalet. Belediye çalışmıyor. Biz 13,5 trilyon göndermişiz. Nerede bu para” sözlerini değerlendiren Kaplan, “Şırnak'a 181 trilyon nereye harcadınız? Döküm verin, atmasyon rakamlarla olmaz. 8 yıllık işleri on defa açılış yapmak halkla dalga geçmektir. Habur sınır kapısını işkence kapısına çeviren AKP, Kültür Merkezi'ni gençlere kapattı, cemaat derneklerine verdi. AKP iş başına geldiğinde, Şırnak'ta 1 milyon 300 bin koyun sürüsü vardı. 300 bine düştü. Yasaklar, baskılar, hayvancılığı bitirdi. AKP hükümeti Şırnak'a Mijin suyunu hibe ettiğini söyledi sonra 35 trilyon borç taktı. Şırnak'a tomografi ve emar için Bütçe Komisyonu ve Meclis'te muhalefetimiz sonucu bir yıl önce getirildi. Şırnak Tabipler odası şahit. Bu mu hizmet” diye sordu.



