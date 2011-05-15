-KAPLAN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Kaplan, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını kutladığını, Galatasaray'ı da tebrik ettiğini belirtti. Maçta öne geçtiklerini dile getiren Kaplan, "Daha sonra 2-1 geriye düştük ve 2-2'lik eşitliği yakaladık. Ancak rakip 3. golü buldu. Jedinak atıldıktan sonra zor durumlarda kaldık. Maçın hakkı beraberlikti" diye konuştu. Gençlerbirliği'nin 2 golüne imza atan Emre Aygün de maçın rahat konumdaki iki takım arasında geçtiğini dile getirerek, "Zevk veren bir takım olmayı istiyorduk. İyi bir maç oldu. 2 gol attım, ancak kazanamadıktan sonra attığım gollerin önemi yok" dedi. Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncusu Yasin de 3 puanı almak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını ifade ederek, "Basit hatalar yaptık. Bursaspor ile sezonun son maçını oynayacağız. Artık o maça bakıyoruz" diye konuştu. -GALATASARAY CEPHESİ- Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder ise "Rakibimiz pozisyon bulmadan 2 gol attı. Bugün futbolcularım bu maçı kazanmayı çok arzu ediyordu bunu da başardı" ifadesini kullandı. Karşılaşmayı her 2 yarı şeklinde değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Ünder, şöyle konuştu: "İlk yarıda iyi bir maç olmadı. Atılan şut Emre'ye çarptı gol oldu. Devrenin sonunda beraberliği yakaladık. İkinci yarıya tempolu başlamayı düşündük, bunu da başardık. Kewell'ın pasıyla Culio golü buldu ve 2-1 öne geçtik. Bu dakikadan sonra sahada Galatasaray vardı. Taç atışından 1 gol daha yedik. Ancak dediğim gibi futbolcularım bugün inatçıydı, 'biz bu maçı kazanacağız' diyorlardı, bunu da başardılar. Tribündeki ve televizyon başındaki taraftarlara güzel bir maç izlettik diye düşünüyorum." Bülent Ünder, Ünal Aysal'ın Galatasaray Kulübü Başkanlığını kazanmasıyla ilgili bir soruya, "Ünal Aysal ve ekibi bizi arayacaklardır. Çünkü takımı teslim edecek benim" yanıtını verdi. Sahada başarılı bir performans sergileyen Kewell da bu sene zor bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Biz galibiyet almak istiyorduk. Güzel bir şekilde bitirdik" dedi. Kewell, Avustralya'da bir takımla anlaşıp anlaşmadığı yönündeki bir soruyu, "Avustralya'da bir takımla anlaştığım doğru değil. ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve Galatasaray için oynuyorum" diye yanıtladı. Sahanın en iyi futbolcusu Culio ise, "Güzel bir maç çıkardık. İyi yoldayız. Güzel bir gol attım. Golüm galibiyette rol oynadı. Önemli olan takımın galip gelmesiydi" diye konuştu.