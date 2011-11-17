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Politika

Kaplan, hava harekatlarının maliyetini sordu  TBMM (A.A)

17 Kasım 2011 16:35

-Kaplan, hava harekatlarının maliyetini sordu  TBMM (A.A) - 17.11.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, hava harekatlarının maliyetini sordu. Kaplan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Hükümetin, yüzlerce milyar doları bulduğunu iddia ettiği operasyonların maliyetini halka açıklamak zorunda olduğunu savundu.  BDP'li Kaplan, Temmuz ayından bu yana ülke içinde ve dışında kaç hava harekatı düzenlendiğini, hangi tür hava aracı ve bomba kullanıldığını öğrenmek istedi. Kaplan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, avukatlarıyla görüşmesinin neden engellendiğini sordu.

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