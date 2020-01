Kaplan gören maymunlar kalp krizinden öldü

Hindistan’da 12 maymun, ormanda bir kaplanla karşılaştıktan sonra kalp krizinden öldü. Bölgede yaşayanların bulduğu maymunların ilk önce zehirlendiği düşünülse de veterinerler ‘kalp krizi’ yorumu yaptı.

Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen olayda veteriner Sanjeev Kumar, “Yapılan otopsi sonucu maymunların kalp krizi sonucu öldüğü kesinleşti. Maymunların kaplan kükremesi sonucu ölmüş olabilir, çünkü bölge aynı zamanda kaplanların geçiş noktalarından” dedi. Daily Mail’de yer alan habere göre bölgede yaşayanlar, maymunların öldüğü zamanlarda ormandan kaplan kükremeleri duyduklarını belirtti.

