Kaplan bayramlaşma için tabura alınmadı

T24 -

Birlik mesajı verilmesi gerekirken

Radikal gazetesinin haberine göre Şırnak’ın İdil İlçesi’nde bayramlaşmalara katılan DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, daha sonra Cizre’ye geçerek buradaki bayramlaşmaya katılmak istedi. Ancak, geç kaldığı için bayramlaşmaya yetişemeyen Kaplan, protokolün Cizre Tank Taburu’nda bayramlaşmada olduğunu öğrenince birliği gitti.Ancak Kaplan, nizamiyedeki görevliler tarafından tabura alınmadığını anlatan Kaplan, buradaki nöbetçi astsubay ve askerlerle bayramlaştığını ve 5 dakika bekledikten sonra ayrıldığını belirtti. Hasip Kaplan’ın içeriye alınmaması üzerine DTP’li Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak da Tabura girmeden ayrıldı.DTP Milletvekili Hasip Kaplan, yaşanan olaya tepki gösterdi. Kaplan, İdil’deki resmi bayramlaşmaya katıldıktan sonra Cizre’deki bayramlaşmaya da katılmak için Cizre’ye gittiğini belirterek, şunları söyledi:“Arkadaşlar, Kaymakamlığın öğretmenevinde yaptığı resmi bayramlaşmanın bittiğini, Garnizona geçileceğini oradan da Cezaevi ve Emniyetin ziyaret edileceğini belirterek, Garzinoza gelmemizi istediler. Garnizonun bulunduğu Tank Taburuna gidince milletvekili olduğumu bilmelerine rağmen ‘içeriye soracağız’ denilerek bekletildik. Bu esnada araçtan inerek orada bulunan askerlerin bayramını kutladım. Daha sonra sivil bir görevliye, bu kentin milletvekili olduğunu ve protokolde yer aldığımı belirterek, oradan ayrıldım.”Hasip Kaplan, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verilmesi gereken bu günlerde kendisine gösterilen muameleyi tasvip etmediğini vurgulayarak, “Ben bu kentin milletvekiliyim. Daha önce Şırnak’ta bayramlaşmalara katıldık. Bugünlerde böyle dışlayıcı tavırlar yerine, kucaklayıcı tavır ve mesajların verilmesi gerekir. Ben de yaşanan durumu protesto edip arkadaşlarım ile ordan ayrıldım ve bayramlaşma ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.Cizre Kaymakamı Cihan Demirhan ise, Kaplan’ın tabura alınmamasıyla ilgili bir yorumda bulunamayacağını söyledi.