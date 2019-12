Kaplan: 5 arkadaşımız Ergenekon rehinesi

T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, "Çok açık söylüyorum 5 arkadaşımız Ergenekon ve Balyoz davasının rehinesi durumundadır. Ergenekon ve Balyoz davasının sanıkları devleti yıkmaktan yargılanıyor. Bizim 5 KCK davası tutuklusu arkadaşımız basın açıklamasından yargılanıyor" dedi.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ve Emek, Demokrasi Özgürlük Bloğu İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Ankara’da basın mensupları ile biraraya geldi.



Halkın, sorunlar parlamentoda çözülsün diye kendilerini seçip meclise gönderdiğini belirten Kaplan, kendilerine "6'da 1 fire ile gelin Meclis'e girin” dendiğini ve bunun halk iradesine açık bir saygısızlık olduğunu söyledi.



Kaplan şöyle konuştu:



“Sayın Dicle'nin konumu, YSK'nın bile bile lades demesi, seçmene tuzak kurması, Diyarbakır halkının özgür iradesi ile oynaması, siyaset tarihinde unutulmayacak bir durumdur" diyen Kaplan, "Çok açık söylüyorum 5 arkadaşımız Ergenekon ve Balyoz davasının rehinesi durumundadır. Ergenekon ve Balyoz davasının sanıkları devleti yıkmaktan yargılanıyorlar. Bizim 5 KCK davası tutuklusu arkadaşımız basın açıklamasından yargılanıyor. İddianame 7 bin sayfa, bir tek müşteki, bir tek mağdur yok bu dosyada. Demokrasi konuşacaksak bunu net koymak lazım. Bu ayrımı koymadığımız zaman halkın iradesine yapılan zulmün oranı da anlaşılamaz."

‘Hepimiz tehdit altındayız'



Leyla Zana ve Aysel Tuğluk'un ifadeye çağrıldığını hatırlatan Kaplan, "Biz Meclis'e gidenler dahi yargı tehdidi altındayız. Yargıtaydaki dosyalarımız her an tasdik edilebilir, her an diğer vekillikler de düşürülebilir" ifadelerini kullandı.



Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ettiklerini anımsatan Kaplan, "Meclis Başkanı bizi dinledi. Kendisinin kafasında bir formül, bir adım yoktu. Başkan bize, 'Kürt sorunu çok önemli, bunu mutlaka gündeme almak lazım' dedi. Bunu biz hep söylüyoruz. Sorunlar çözülene kadar Meclis hiç tatile girmesin diyoruz. Tutuklular konusunda Meclis Başkanı olarak kolaylaştırıcı bir rol alacağını da söyledi. ‘Gerekirse Başbakan ile de görüşürüm’ denildi ancak Başbakan'ın söyleminde zerre değişiklik olmadı" dedi.



Sorunun çok basit formüllerle çözülebileceğini belirten Kaplan, "Anayasa 83-2. fıkra çıkarılacak ve düşünce suçlarında TMK başta olmak üzere, TCK'da düzenleme yapma iradesini ortaya koyacak. Bu iradenin ortaya konması tutuklu vekiller sorununu çözer. Önümüzdeki demokratikleşmenin kapısını aralar. Biz de Meclis Başkanlık Divanı’nda, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Başbakan'da



Çiçek'in bugün saat 14. 00'te Başbakan ile görüşeceğini hatırlatan Kaplan, "Bu kilitlenmenin anahtarı Başbakan'dadır. Eğer Başbakan'ın yeni anayasa niyeti varsa bu kilitlenmiş durumu açar. Eğer bu niyet yoksa hükümet programı palavradan öte bir şey olmaz" dedi.



Sayın Kılıçdaroğlu 'Grup başkanvekilleri toplansın bir formül bulunsun' dedi. Biz de 'Başbakan kendisi beyan etsin, şu şu konularda gereği yapılsın' diye o da bir yoldur. Muhalefet olarak biz fazlasıyla iyi niyet göstertiğimizi ifade etmek istiyoruz, top ve anahtar Başbakan'da. Saat 14.00'te ya Türkiye demokrasisinin önü açılacak ya da Türkiye demokrasisinin kilidi denizin ortasına atılmış paslı bir kapı gibi Türkiye demokrasisi 12 Eylül Anayasası'nın da gerisine düşecek, diktatoryal, totoliter bir rejime dönüşecek" diye konuştu.

Tüzel: Blok partisi yolda



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ise Blok vekillerinin yargı kıskacı altında olduğuna dikkat çekerek, Blok Partisi'nin kurulması için de çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Bu 36 vekil ve Blok, Türkiye'nin geleceğidir" dedi.